Muere un bebé palestino de nueve meses por hipotermia en el sur de la Franja de Gaza

Un palestino traslada el cuerpo de su bebé, fallecido a los nueve meses a causa de hipotermia en una tienda de campaña en un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza
Un palestino traslada el cuerpo de su bebé, fallecido a los nueve meses a causa de hipotermia en una tienda de campaña en un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Tariq Mohammad/APA Images via ZU / DPA
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 11:51
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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un bebé palestino de nueve meses ha muerto de hipotermia en la Franja de Gaza ante la caída de las temperaturas y las tormentas de los últimos días, que han causado importantes daños materiales y han dejado varios fallecidos en el enclave palestino, sumido en una grave crisis humanitaria tras la ofensiva de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El fallecido, identificado como Kinan Ahmed Raqiq, ha muerto en la tienda de campaña en la que vive su familia en Jan Yunis (sur), según fuentes médicas y locales citadas por el portal de noticias Quds Press y el diario 'Filastin'.

El padre del bebé, Ahmed Raqiq, ha detallado que la tienda de campaña no cuenta con medios de protección o calefacción para hacer frente a la caída de las temperaturas y ha lamentado que tampoco sirve para impedir los fuertes vientos y las filtraciones de agua, lo que empeora drásticamente la calidad de vida en las mismas.

El enclave palestino se encuentra sumido en una profunda crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel, en medio de denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre las restricciones israelíes a la entrada de bienes y ayuda a la Franja y el deterioro de la situación de cara a la llegada del invierno.

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