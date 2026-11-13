Muere un bebé palestino de nueve meses por hipotermia en el sur de la Franja de Gaza

Un palestino traslada el cuerpo de su bebé, fallecido a los nueve meses a causa de hipotermia en una tienda de campaña en un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Tariq Mohammad/APA Images via ZU / DPA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un bebé palestino de nueve meses ha muerto de hipotermia en la Franja de Gaza ante la caída de las temperaturas y las tormentas de los últimos días, que han causado importantes daños materiales y han dejado varios fallecidos en el enclave palestino, sumido en una grave crisis humanitaria tras la ofensiva de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El fallecido, identificado como Kinan Ahmed Raqiq, ha muerto en la tienda de campaña en la que vive su familia en Jan Yunis (sur), según fuentes médicas y locales citadas por el portal de noticias Quds Press y el diario 'Filastin'.

El padre del bebé, Ahmed Raqiq, ha detallado que la tienda de campaña no cuenta con medios de protección o calefacción para hacer frente a la caída de las temperaturas y ha lamentado que tampoco sirve para impedir los fuertes vientos y las filtraciones de agua, lo que empeora drásticamente la calidad de vida en las mismas.

El enclave palestino se encuentra sumido en una profunda crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel, en medio de denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre las restricciones israelíes a la entrada de bienes y ayuda a la Franja y el deterioro de la situación de cara a la llegada del invierno.