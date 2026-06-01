Muere bajo custodia en Nicaragua el líder indígena Brooklyn Rivera, detenido en septiembre de 2023

Archivo - Bandera de Nicaragua en la ciudad de San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder indígena Brooklyn Rivera ha muerto bajo custodia de las autoridades de Nicaragua en un hospital de la capital, Managua, al que fue trasladado a causa del grave deterioro de su estado de salud durante los últimos días, según ha confirmado el Gobierno, en medio de denuncias de organizaciones internacionales.

"A pesar de los enormes e intensos esfuerzos que médicamente se realizaron para recuperar la salud de nuestro hermano Brooklyn, cuyo deterioro físico y neurológico es consecuencia de una bacteria generada por el virus COVID-19 (sic), lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida", ha dicho el Ministerio de Sanidad nicaragüense.

Así, ha resaltado que el líder del partido indígena Yatama y exparlamentario estuvo acompañado por varios familiares, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a su familia, amigos y compañeros, tal y como ha recogido el diario oficialista 'El 19'. Rivera estaba bajo custodia desde 2023, cuando fue detenido.

La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la muerte de Rivera y ha recalcado que el político "se encontraba en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023 y era beneficiario de medidas cautelares de la Comisión y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"Este grave hecho se suma al patrón de violencia ejercida contra la población indígena en la costa Caribe del país, orientado a imponer el terror y la represión como mecanismos de control para debilitar el tejido social y comunitario, y despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos naturales", ha lamentado.

Así, ha subrayado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "el Estado (de Nicaragua) debe poner fin a la represión y violencia contra los pueblos indígenas y sus líderes", así como "liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos".

El fallecimiento de Rivera ha llegado apenas unos días después de que el Gobierno de Estados Unidos y su familia exigieran a las autoridades de Nicaragua su liberación "inmediata".

"Esta represión, violencia e inhumanidad es abominable; reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos ahora", destacó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, subdivisión del Departamento de Estado estadounidense encargada de la política exterior hacia América Latina, el Caribe y Canadá.

En esta línea, Tininiska Rivera, hija del líder indígena, alertó de que si su padre fallecía o sufría un mayor deterioro de su estado de salud, "el mundo debe saber que no fue un accidente ni un destino natural". "Fue el resultado de un sistema de represión ejercido de manera prolongada y cotidiana", zanjó.

Rivera fue encarcelado por el Gobierno nicaragüense el 29 de septiembre de 2023. El Gobierno de Ortega difundió recientemente unas fotografías en las que el exdiputado aparece tumbado en una cama de hospital, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa, y ha revelado que lleva internado desde el pasado 7 de marzo.