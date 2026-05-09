Muere el exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras a los 64 años

Archivo - Bandera de Colombia a media asta en señal de luto en la capital del país, Bogotá (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras ha fallecido este viernes en Bogotá a los 64 años, después de que varios problemas de salud lo hayan mantenido apartado de la actividad política durante los últimos meses.

El también exministro y dirigente del partido Cambio Radical había reducido notablemente sus apariciones públicas tras someterse a distintas intervenciones quirúrgicas y recibir atención médica especializada en Estados Unidos, según ha informado la emisora colombiana Caracol Radio.

"En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general", ha expresado el expresidente Álvaro Uribe en una publicación en redes sociales.

Uribe, quién ha transmitido "toda" su solidaridad a los familiares y allegados de Vargas Lleras, así como a "aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban", evidenció ya a mediados de marzo su preocupación por el estado de salud el exvicepresidente.

"Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas", escribió el 11 de marzo también en sus redes sociales.

También el entonces precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió públicamente a la situación del exvicepresidente, destacando su peso dentro de la política colombiana. "Germán, está haciendo falta en este momento en la política colombiana su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado, y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento", señaló.

Días después, tras una reunión de las bancadas de Cambio Radical para analizar posibles apoyos de cara a las elecciones presidenciales, el senador Carlos Fernando Motoa aseguró que Vargas Lleras se encontraba "en recuperación", información que, según explicó, había sido transmitida por su hermano Enrique Vargas.

De hecho, pese a su ausencia temporal de la vida política, Vargas Lleras reapareció en un vídeo de carácter electoral, en el que invitaba al electorado a respaldar la lista de Cambio Radical en los comicios legislativos celebrados el pasado 8 de marzo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha trasladado su "sentido pésame" a la familia de Vargas Lleras, de quien ha destacado que "se comportó como un gladiador" tanto en el Senado como en campaña. "En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca", ha apostillado el mandatario.