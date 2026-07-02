Muere la madre de una política del partido gubernamental de Grecia tras el ataque contra su vivienda en Salónica

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Grecia. - Soeren Stache/Deutsche Presse-Ag / DPA - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto a causa de los ataques contra varias viviendas y propiedades de políticos del partido gubernamental Nueva Democracia en la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia, unos incidentes condenados por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien ha prometido que los responsables serán llevados ante la justicia.

La fallecida es la madre de Afroditi Nestora, política del citado partido, según ha confirmado en un comunicado el Hospital General Ippokrateio, donde fue ingresada tras el ataque. Nestora Vagia, de 72 años, fue ingresada "muy grave" con quemaduras en más del 80% del cuerpo y fallo multiorgánico, tras lo que falleció horas después en el centro médico.

Además de Nestora, resultaron heridos el presidente del comité ejecutivo de Nueva Democracia en Salónica, Zisis Ioakeimovits, y el exparlamentario Savvas Anastasiadis. Sin embargo, el más grave de los ataques fue el perpetrado contra la vivienda de la política, que causó un extenso incendio en el edificio y varios vehículos, dejando también heridos a su padre y otras dos personas.

Mitsotakis, que ha condenado el "cruel ataque terrorista" contra los políticos de Nueva Democracia, ha anunciado que se desplazará a Salónica para "enviar un mensaje claro de que habrá tolerancia cero contra cualquier forma de terrorismo en nuestro país". "Hemos dejado esto en el pasado. Nuestro pueblo ha pagado un alto precio por el terrorismo doméstico", ha afirmado.

"Esto no pasa porque no permitimos este tipo de fenómenos", ha manifestado el primer ministro griego, quien ha denunciado los esfuerzos de algunas personas por acometer "acrobacias revolucionarias". "Os encontraremos y os llevaremos ante la justicia", ha recalcado, antes de resaltar que esto es "un compromiso con todos los ciudadanos griegos que quieren una vida normal, sin violencia".

Las autoridades griegas sospechan que estos ataques aparentemente coordinados habrían sido llevados a cabo por un grupo anarquista conocido por haber ocupado previamente un edificio vacío y varias habitaciones en la Universidad Aristóteles, según ha recogido el diario 'Kathimerini', si bien por ahora no hay reivindicación de la autoría.

La Policía considera que el hecho de que todos los ataques fueran llevados a cabo en poco más de 15 minutos apunta a que los responsables serían una o varias personas que se trasladaron de un punto a otro en motocicleta para activar los artefactos incendiarios. El caso está en manos de la Policía Antiterrorista, en colaboración con los agentes locales.