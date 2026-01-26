Muere una mujer por las bajas temperaturas en Gaza

Tiendas de campaña en la ciudad de Gaza usadas por palestinos desplazados por la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer palestina ha muerto en las últimas horas en la Franja de Gaza por hipotermia a causa de las bajas temperaturas en el enclave, sumido en una profunda crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que la fallecida es Zainab Muhamad Musbá, de 63 años, cuyo cadáver ha sido hallado frente a la tienda de campaña en la que vivía en el área de Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis (sur).

Las autoridades de Gaza han denunciado en numerosas ocasiones que las restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la Franja están ahondando la crisis humanitaria y poniendo en riesgo la vida de civiles, principalmente niños, enfermos y ancianos, ante la crudeza del invierno.