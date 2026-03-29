Muere una niña por los bombardeos rusos en el sur de Ucrania

Archivo - Restos de un dron de ataque Shahed ruso (archivo) - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una niña de trece años ha muerto en un hospital por la gravedad de las heridas sufridas durante un bombardeo ruso sobre Voskresenka, en la región de Nikolaev, en el sur de Ucrania, según han informado este sábado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente una niña de trece años ha muerto en el hospital", ha explicado el gobernador militar de Nikolaev, Vitali Kim, en redes sociales.

Otras siete personas, seis de ellas menores, han tenido que ser hospitalizados como consecuencia de un ataque de un dron ruso tipo Shahed en esa misma región, ha indicado Kim. Una mujer de 40 años y otra niña están graves.

Además, las autoridades ucranianas han denunciado un ataque ruso contra una maternidad de la ciudad de Odesa en la noche del sábado. En el centro había 22 bebés recién nacidos en el momento del ataque.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la captura de la localidad de Kovsharovka, en la provincia de Járkov, y de importantes pérdidas de equipo, vehículos y personal del Ejército ucraniano.

Mientras, la empresa ucraniana Naftogaz ha denunciado nuevos ataques contra sus instalaciones de producción en la región de Sumi. Los drones rusos habrían causado importantes daños y un incendio en esta infraestructura.

Kiev denuncia que en la última semana Rusia ha lanzado más de 3.000 drones, más de 1.450 misiles tierra-tierra y 40 proyectiles de distintos tipos sobre territorio ucraniano. "Los rusos no están ralentizando la guerra contra nuestro estado y nuestro pueblo, sino que están contribuyendo abiertamente para otra guerra que provoca inestabilidad global", ha resaltado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su último mensaje público.

Zelenski ha subrayado que los mismos drones de ataque y misiles balísticos golpean Ucrania y Oriente Próximo y la región del golfo Pérsico causando un bloqueo en rutas marítimas e inestabilidad en los mercados.

En cambio, asegura Zelenski, Ucrania contribuye a la seguridad y pide esfuerzos decididos y coordinados para proteger la vida y parar las guerras.