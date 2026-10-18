Muere un niño de 6 años y un hombre en un atropello en un campo de fútbol en Kansas, Estados Unidos

Archivo - Un coche patrulla de la Policía Municipal en Empora, Kansas, Estados Unidos - Mark Reinstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han informado este sábado de la muerte de un niño de seis años y de un hombre de 35 después de que una mujer entrara con su coche al campo durante un partido de fútbol juvenil en Wichita, en el estado norteamericano de Kansas, el cual ha dejado a su vez varios heridos.

La conductora, una madre de 34 años cuyo hijo se encontraba jugando al fútbol en otro campo, ha irrumpido a toda velocidad en el complejo deportivo Stryker alrededor de las 15.25 horas (hora local), según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

Tras el atropello, once personas resultaron heridas, entre ellas cinco niños, aunque ninguna está en grave peligro. El niño y el hombre fallecido aún no han sido identificados.

Así, el portavoz del departamento de Policía de Wichita, Aaron Moses, ha indicado que la mujer se encuentra bajo custodia y colaborando con la Policía, mientras las autoridades continúan con la investigación y valoran presentar cargos. Además, se ha informado de que dos menores de edad se encontraban en la camioneta con la mujer en el momento del atropello.

Moses ha confirmado que no está claro como el "vehículo consiguió traspasar la puerta ni a qué velocidad circulaba". De esta manera, los investigadores han entrevistado a más de 30 testigos y han solicitado la ayuda del público para buscar vídeos del complejo deportivo.

En este sentido, un testigo que se encontraba cerca del lugar de los hechos, ha afirmado que el camión pasó cerca de la banda del terreno de juego. "Pensábamos que se iba a detener, pero siguió avanzando" ha recalcado, resaltando que el momento "fue de puro pánico".

Por su parte, el complejo deportivo Stryker ha cancelado todos los eventos hasta nuevo aviso, según ha informado la institución a través de un comunicado. "Les pedimos que tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a todas las personas y familias afectadas durante este difícil momento".