Muere un palestino en un ataque con dron del Ejército de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos rezando en el campamento de refugiados de Nuseirat, cerca de una mezquita dañada por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este lunes a causa de un nuevo ataque ejecutado por un dron de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en la Franja desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha sido ejecutado contra el campamento de refugiados de Bureij, dejando un muerto, identificado como Anas Jaled Safi, tal y como ha informado el diario 'Filastin'.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron en su último balance a más de 775 los muertos desde el inicio del alto el fuego. Asimismo, cifraron en cerca de 72.551 los muertos a causa de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.