Muere un palestino en un bombardeo de Israel contra una tienda de desplazados en el sur de la Franja de Gaza

Palestinos trasladan a una víctima tras un bombardeo ejecutado por Israel contra el norte de la Franja de Gaza el 2 de agosto de 2026, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y varios más han resultado heridos a causa de un bombardeo perpetrado este miércoles por el Ejército de Israel contra una tienda de desplazados en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que el ataque ha alcanzado una tienda de campaña en la que había varios desplazados al oeste de la ciudad de Jan Yunis, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este miércoles que más de 1.300 palestinos han muerto por ataques de las tropas israelíes desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego.

Además, han subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien han remarcado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.