Muere un palestino por disparos del Ejército de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes por disparos de las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que entró en vigor el 11 de octubre tras una ofensiva que ha dejado más de 68.500 muertos.

El hombre, que ha fallecido debido a la gravedad de las heridas, ha muerto tras recibir varios disparos en la ciudad de Yabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza, según fuentes médicas del hospital Al Shifa.

Por su parte, el Ejército de Israel ha indicado que se trataba de un "sospechoso" que "se aproximó a las tropas israelíes y no respondió a las alertas", que "trataron de distanciarse del sujeto".

"Tras ignorar los avisos, siguió acercándose, por lo que suponía una amenaza inminente", han señalado las fuerzas de seguridad, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Además, las fuerzas israelíes han asegurado que continúan desplegadas en el enclave palestino "de acuerdo con la tregua establecida" y afirman que "seguirán operando en la zona para evitar cualquier amenaza inmediata".