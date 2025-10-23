Muere una persona en un ataque con dron del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk

Archivo - Daños en un edificio en Sapronovo, en la región de Moscú, tras un ataque con dron de Ucrania contra Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Bai Xueqi - Archivo

El Gobierno ruso anuncia el derribo de cerca de 140 aparatos lanzados por las tropas ucranianas durante las últimas horas

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este jueves a causa de un ataque con drones por parte del Ejército ucraniano contra la región rusa de Briansk (oeste), según han confirmado las autoridades de Rusia, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de Ucrania dictada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Otro ataque bárbaro de las Fuerzas Armadas ucranianas contra nuestros civiles", ha denunciado el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz. "Los terroristas ucranianos han lanzado un ataque con drones contra un vehículo civil en movimiento en Novi Yurkovichi", ha señalado.

Así, ha especificado que la víctima mortal del "ataque terrorista" es la conductora del vehículo, sin que por ahora haya trascendido su identidad. "Traslado mis profundas condolencias a la familia de la fallecida. Sus familiares recibirán todo el apoyo necesario y ayuda económica", ha prometido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que durante las últimas horas han sido interceptados cerca de 140 aparatos aéreos no tripulados lanzados por las tropas ucranianas, entre ellos 22 sobre la región de Briansk.

A ellos se suman 56 en Bélgorod, 21 en Vorónezh, catorce en Riazán, trece en Rostov, dos en Tambok, Volgogrado, Oriol y Kaluga, respectivamente, uno en Kursk y cuatro en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.