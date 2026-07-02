Muere una persona en un ataque con drones contra la región rusa de Nizhni Nóvgorod

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este jueves a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Nizhni-Nóvgorod, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador regional, Gleb Nikitin, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 30 drones durante la madrugada, antes de afirmar que al menos un civil ha fallecido durante el ataque, que ha dejado además cuatro heridos, entre ellos uno que ha tenido que ser hospitalizado.

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del ataque, que ha dejado además "daños leves" en una "instalación industrial" y "numerosos edificios residenciales". "Los servicios de emergencia están en estos lugares, mientras las operaciones de los sistemas de defensa antiaérea continúan", ha zanjado.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que durante las últimas horas han sido derribados 327 drones en varias regiones del país, entre ellas Nizhni Nóvgorod y Moscú, así como en aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.