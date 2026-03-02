Muere una persona en un ataque con una lancha no tripulada contra un petrolero frente a las costas de Omán

Archivo - Bandera de Omán en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto en un ataque con una lancha no tripulada contra un petrolero de bandera de Islas Marshall frente a las costas de Omán, según han confirmado las autoridades omaníes, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El suceso ha tenido lugar a unas 50 millas náuticas (cerca de 92,5 kilómetros) de las costas de Omán, según las autoridades, que han agregado que el buque trasladaba unas 59.500 toneladas de carga en el momento del impacto, que ha provocado una explosión y un incendio en la sala de máquinas.

Así, han afirmado que el fallecido es un marinero de nacionalidad india, antes de afirmar que la tripulación estaba compuesta por 21 personas --16 indios, cuatro bangladeshíes y un ucraniano--. El resto han sido evacuados en un buque con bandera de Panamá.

Un barco de la Armada de Omán se encuentra en la zona para supervisar la condición del petrolero alcanzado, además de para emitir alertas a otras embarcaciones que se encuentran en la zona, según ha recogido la agencia estatal omaní de noticias, ONA.

El ataque ha sido ejecutado en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con un cierre del estrecho de Ormuz y con el disparo de misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo.