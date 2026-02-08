Muere durante un salto en Francia un bicampeón del mundo de vuelo libre por no abrirse su paracaídas

Archivo - Teleférico panorámico del Mont Blanc - AYUNTAMIENTO DE CHAMONIX - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El francés Pierre Wolnik, dos veces campeón del mundo de vuelo libre, ha muerto este sábado en el Mont Blanc, en Alta Saboya, después de que no se abriera el paracaídas que portaba tras un salto en helicóptero.

Wolnik, de 37 años, realizó un salto con un 'wingsuit' o traje de planear, pero el paracaídas que portaba no se abrió, lo que le dejó sin ninguna opción, según ha informado la televisión francesa TF1 citando fuentes cercanas a la investigación.

El deportista impactó contra el suelo a gran velocidad en el municipio de Bossons, donde acudieron los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por su vida. Un helicóptero ha trasladado el cuerpo y se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Wolnik fue campeón del mundo de vuelo libre en 2022 y 2024 y formaba parte del equipo francés para el campeonato mundial de 2026. Sus saltos eran habitualmente poblicados en redes sociales.