Muere a tiros el jefe de seguridad del alcalde de Arauca (Colombia)

Archivo - Escena de un crimen en Bogotá, Colombia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subinspector de Policía y jefe del equipo de seguridad del alcalde del departamento colombiano de Arauca, Jorge Armando Tapia, ha perdido la vida tras ser alcanzado por varios disparos a última hora de este sábado mientras se encontraba en un local de ocio nocturno en el sector de El Remolino.

El Ayuntamiento de Arauca ha confirmado el suceso a través de un escueto comunicado oficial, en el que ha expresado su pesar por el fallecimiento de Tapias, quien ha formado parte del equipo de seguridad del mandatario durante el último año y medio.

"La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de quien hacía parte del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza. En este difícil momento, expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, reconociendo la entrega y el compromiso con los que cumplió su labor", reza el escrito compartido por las autoridades del municipio a través de redes sociales.

Tras conocerse el crimen, las mismas autoridades han puesto en marcha un operativo especial de seguridad con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del homicidio, del que por el momento no se conocen más detalles

Tapias ostentaba el rango de subinspector de la Policía Nacional.