Muere una trabajadora francesa de UNICEF en un ataque con un dron contra Goma, en el este de RDC

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora francesa del Fondo de Naciones Unidas contra la Infancia (UNICEF) ha muerto este miércoles a causa de un ataque con un dron contra la ciudad de Goma, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC) y controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), un suceso en el que ha resultado alcanzado en el que viven trabajadores humanitarios y personal de la Unión Europea (UE).

"Una trabajadora francesa de UNICEF ha sido asesinada en Goma", ha confirmado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha trasladado sus condolencias a su familia, seres queridos y colegas. "Pido que se respete el Derecho Humanitario y al personal que está sobre el terreno y trabaja para salvar vidas", ha apuntado en un mensaje a través de sus redes sociales.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que "un dron ha alcanzado un edificio residencial en Goma, RDC, donde viven trabajadores humanitarios y personal de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea".

"Todas las partes deben cumplir sus compromisos. Los trabajadores humanitarios nunca han de ser un objetivo. El Derecho Internacional Humanitario debe ser respetado, siempre", ha manifestado en sus redes sociales, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque contra Goma.

El M23 ha acusado a las autoridades de RDC de este "ataque terrorista" y ha indicado que hay tres muertos confirmados, entre ellos la citada trabajadora de UNICEF, cuya identidad no ha sido confirmada por ahora. Así, el grupo ha acusado "al régimen de Tshisekedi Tshilombo --en referencia al presidente congoleño, Félix Tshisekedi--" de "un ataque contra la ONU y la UE".

En este sentido, ha reseñado que este ataque ha sido lanzada contra un lugar "muy alejado de la línea del frente" y ha añadido que "este acto de agresión supone una provocación intolerable que afecta a una zona urbana densamente poblada, poniendo deliberadamente en peligro a miles de civiles inocentes".

El M23, que se hizo con el control de Goma en enero de 2025 en el marco de una ofensiva en el este de RDC, acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en la zona, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas", a pesar del alto el fuego en vigor para intentar contener el conflicto.

El grupo rebelde --apoyado por Ruanda e integrado principalmente por tutsis congoleños-- se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.