Muere Umberto Bossi, el fundador de la Liga Norte italiana

Archivo - El fundador de la Liga Norte, Umberto Bossi - Europa Press/Contacto/Alessandro Bremec - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El político italiano fundador de la Liga Norte, Umberto Bossi, ha muerto este jueves a los 84 años de edad, un día después de ingresar en el hospital de Varese, cerca de la frontera con Suiza, ha confirmado la formación política.

"Toda la comunidad de la Liga está profundamente conmocionada y entristecida por el fallecimiento de su fundador, Umberto Bossi, y expresa sus más sentidas condolencias a su familia", ha señalado en un comunicado, indicando que todos los actos del partido programados para este viernes han sido cancelados.

Las reacciones no se han hecho esperar y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha trasladado sus condolencias a los seres queridos y a la "comunidad política" de Bossi en un "momento de gran dolor". "Bossi, con su pasión política, marcó una etapa importante en la historia italiana y contribuyó de manera fundamental a la formación del primer centroderecha", ha subrayado.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, por su parte, ha enviado "un fuerte abrazo y una oración" a los familiares de Bossi, a quien ha descrito como "gran amigo de (el primer ministro) Silvio Berlusconi y político de gran inteligencia, fue una figura clave del cambio en Italia".

El fundador de la Liga Lombarda --que posteriormente se convirtió en la Liga Norte-- sufrió un derrame cerebral en el año 2004 y desde entonces su salud se había visto deteriorada.

Bossi fue ministro durante dos mandatos de Berlusconi, estando al frente de la cartera de Reformas Institucionales y Descentralización entre 2001 y 2004 y posteriormente de la de Reformas Federalistas, entre 2008 y 2011. Fue diputado desde 1992 hasta 2001.

Dirigió su partido desde la fundación en 1984 hasta 2012, un año antes de ser sucedido por Matteo Salvini, cuando la Liga Norte pasó a convertirse en la Liga, un partido de extrema derecha que ha abandonado las aspiraciones independentistas.