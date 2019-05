Al menos 19 estudiantes muertos por un incendio en una escuela de oficios de Gujarat

Actualizado 24/05/2019 20:44:28 CET

Al menos 19 estudiantes han muerto a causa del incendio que se ha desatado este viernes en una escuela de oficios ubicada en el estadio indio de Gujarat, en la parte occidental del gigante asiático.

El fuego ha comenzado en las plantas inferiores anta de un edificio de Surat que alberga distintas academias. Las llamas se han propagado rápidamente hasta las plantas superiores. Las 50 personas que se calcula que había en el inmueble en ese momento han subido a la terraza, con una cubierta de plástico que ha hecho las veces de invernadero.

"Se ha acumulado mucho humo y los cables y compresores de aire acondicionado (de la terraza) han comenzado a arder. No había escapatoria", ha contado un bombero al 'Times of India'. Las imágenes difundidas por la prensa local muestran a jóvenes saltando por las ventanas.

Las autoridades locales han confirmado la muerte de al menos 19 estudiantes, si bien han avisado de que la cifra podría aumentar. Además, hay cerca de una veintena de heridos.

Se cree que el incendio comenzó en los conductos del aire acondicionado. El Consejo Municipal de Surat ha anunciado ya una investigación para determinar si el edificio tenía las medidas de seguridad necesarias.

"Extremadamente angustiado por la tragedia en Surat. Mis pensamientos están con las desconsoladas familias", ha dicho el primer ministro de India, Narendra Modi, en su cuenta oficial de Twitter. Además ha ordenado a las autoridades locales que proporcionen "toda la asistencia posible" a los afectados.

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected.