Aumentan a cerca de 30 los muertos por el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

Archivo - Una ambulancia cerca de la ciudad de Quetta, en Pakistán (archivo)- Ahmad Kamal / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El balance de muertos a causa del derrumbe del techo de una escuela en la ciudad paquistaní de Peshawar ha aumentado a cerca de 30, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso, que ha dejado varios heridos en estado grave.

El portavoz del Hospital Lady Reading, Muhamad Asim, ha afirmado que hasta ahora se han confirmado 28 fallecidos, entre ellos 27 estudiantes y una profesora, antes de agregar que otras 19 personas han resultado heridas, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

El subcomisario de Peshawar, Afaq Uazir, ha reseñado en declaraciones a la cadena de televisión Geo TV que las labores de búsqueda y rescate en el centro han terminado, después de que se hayan "retirado todos los escombros". "No hay más niños heridos en el lugar", ha asegurado.

Poco antes, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, había cifrado en 17 los niños muertos y había lamentado "la trágica pérdida de vidas" a causa del suceso. Asimismo, trasladó sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas.

Dar destacó que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, está al tanto de la situación y agregó que "garantizar la seguridad y la protección de los niños debe seguir siendo una prioridad absoluta", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Es preciso adoptar todas las medidas necesarias para brindar asistencia inmediata a los afectados, asegurar la mejor atención médica posible para los heridos y reforzar las normas de seguridad en nuestras escuelas, con el objetivo de evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir", zanjó.