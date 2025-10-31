Mueren 20 personas a causa de un deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea

Archivo - Deslizamiento de tierra en mayo de 2024 en la localidad de Yambali, situada en la provincia de Enga, en Papúa Nueva Guinea (archivo) - Europa Press/Contacto/Juho Valta - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto este viernes a causa de un deslizamiento de tierra registrado en la localidad de Kukas, en el centro de Papúa Nueva Guinea, según han confirmado las autoridades, que han alertado de que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

Lasro Mola Panga, presidente de la Fundación de Paz del Valle de Minamb, donde está ubicada Kukas, ha afirmado que los residentes han iniciado los trabajos de rescate intentando excavar en la zona para localizar a posibles víctimas o supervivientes, según ha recogido la estatal National Broadcasting Corporation.

Así, ha destacado que las autoridades desconocen por ahora el impacto y el total de damnificados a causa del deslizamiento de tierra en la zona, donde ya murieron más de 670 personas por un deslave en mayo de 2024, según Naciones Unidas, si bien Papúa Nueva Guinea elevó a unos 2.000 los sepultados.