Mueren casi una decena de personas, incluidos tres profesionales sanitarios, en ataques de Israel en Líbano

Archivo - Un grupo de paramédicos trasladan a víctimas de ataques de Israel en Tiro, Líbano - Europa Press/Contacto/Ashley Chan - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una decena de personas, entre ellos tres profesionales sanitarios, han muerto este martes a causa de nuevos ataques del Ejército israelí sobre distintos puntos del sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor de tres semanas en vigor.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la muerte de al menos cinco personas, tres de ellos trabajadores sanitarios de la Defensa Civil libanesa, en un ataque de las fuerzas israelíes contra la localidad de Majdal Zun, en el distrito de Tiro. Los tres paramédicos quedaron atrapados bajo los escombros tras sufrir un bombardeo mientras realizaban una misión de rescate, ha apuntado la cartera ministerial.

Otro ataque en Tiro, esta vez contra el municipio de Juya, ha provocado la muerte de al menos una persona y heridas a otras 15, entre ellas cinco niños, según ha indicado el Ministerio en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

Por otra parte, un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la ciudad de Jebchit, en el distrito de Nabatiyé, ha dejado al menos dos muertos y trece heridos.

De acuerdo a las autoridades de Líbano, los ataques de Israel contra su territorio desde marzo han dejado al menos 2.534 muertos y más de 7-860 heridos, una cifra que sigue aumentando pese a la tregua pactada entre Líbano e Israel en el marco de las negociaciones de Washington, que no impiden que el Ejército israelí esté continuando su campaña contra el partido-milicia Hezbolá en el sur del país.

Las últimas hostilidades estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.