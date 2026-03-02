Mueren cerca de 170 personas en un ataque en el norte de Sudán del Sur

Archivo - Bandera de Sudán del Sur (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 170 personas, entre ellas unos 80 miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en unos enfrentamientos registrados el domingo en Ruweng, en el norte de Sudán del Sur, según han confirmado las autoridades, que no descartan que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

El ministro de Información y Cultura de Ruweng, James Monyluak Mijok Thon, ha recalcado que "el número confirmado de fallecidos y enterrados es 169", antes de afirmar que entre ellos hay 90 "mujeres, niños y ancianos". "El resto son miembros de las fuerzas regulares del Ejército y la Policía", ha especificado.

Así, ha acusado del ataque a milicias del condado de Mayom, al tiempo que ha resaltado que las autoridades se pusieron en contacto con el gobierno del estado de Unidad para alertar de los movimientos detectados en la zona y pedirles que intervinieran para evitar el ataque, según ha informado la emisora sursudanesa Eye Radio.

"El gobierno de Unidad envió fuerzas (...) un día antes del incidente, pero el número de atacantes era muy alto", ha lamentado Thon, quien ha pedido "rendición de cuentas". Entre los fallecidos figuran el comisionado del condado de Abiemnhom, Paulino Wan, y otro alto cargo de esta zona, según las autoridades.