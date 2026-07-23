Mueren cinco agentes fronterizos de Tailandia en un ataque contra un puesto de control en el sur del país

Imagen de archivo de un militar tailandés en la frontera. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Tailandia han informado este jueves de la muerte de cinco agentes fronterizos en un ataque contra un puesto de control de la provincia de Narathiwat, una región de mayoría musulmana situada en el sur del país y que cuenta con grupos insurgentes separatistas.

El Ejército ha indicado en un comunicado que se trata de uno de los ataque más mortales de este tipo en años y ha confirmado que el mismo se produjo durante la noche, "cuando los asaltantes abrieron fuego y lanzaron varios artefactos explosivos improvisados" contra los presentes.

Además, ha confirmado que al menos seis civiles han resultado heridos y ha explicado que los atacantes eran seis y viajaban a bordo de una camioneta negra, desde la cual lanzaron el ataque contra el puesto de control de Bukeh Sami, en el distrito de Tanyong Mat.

En el ataque han fallecido el suboficial Theerayoot Somakerd y cuatro agentes: Sakeereeya Jehna, Wimol Dapthong, Nathasit Kaeosena y Solahuding Pi. Entre los seis civiles heridos se encuentran dos niños, según informaciones del diario 'Bangkok Post'.

Los atacantes han huido poco después por la carretera 4055 hacia el distrito de Dusongyor, si bien las autoridades han puesto en marcha una operación de búsqueda para dar con su paradero.

Este violento incidente ha tenido lugar tras un atentado con coche bomba perpetrado el martes por la noche cerca de una comisaría en el distrito de Muang, también en la provincia de Narathiwat.