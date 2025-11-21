Mueren cinco personas y cerca de cien resultan heridas por un terremoto de magnitud 5,7 cerca de Daca, Bangladesh

Terremoto de magnitud 5,7 en la escala abierta de Richter cerca de la capital de Bangladesh, Daca - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y alrededor de un centenar han resultado heridas a causa de un terremoto de magnitud 5,7 en la escala abierta de Richter registrado este viernes cerca de la capital de Bangladesh, Daca, y otras zonas de los alrededores, según han confirmado las autoridades.

El Departamento Meteorológico de Bangladesh ha indicado en una alerta en su página web que el seísmo, registrado a las 10.38 horas (hora local), "se ha sentido en varias partes del país, incluida Daca". "El epicentro del terremoto ha estado ubicado en Madhavdi, en Narsindgi", ha subrayado.

El primer ministro interino, Muhamad Yunus, ha expresado su "profunda conmoción y tristeza" por lo sucedido y ha confirmado cinco muertos y "cerca de un centenar de heridos", entre ellos estudiantes de la Universidad de Daca y trabajadores en fábricas de Gazipur y Narsingdi.

Yunis ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha deseado una rápida recuperación a los heridos, al tiempo que ha ordenado a los organismos pertinentes que "intensifiquen las operaciones de rescate en las zonas afectadas", según un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"El Gobierno está siguiendo de cerca la situación y ha tomado medidas para recabar un informe completo sobre los daños", ha manifestado el primer ministro, quien ha reclamado a la población que haga frente a la situación "con paciencia y valentía".

Por su parte, Ashish Kumar, subinspector de la Policía en la comisaría de Bangshal ha especificado que tres personas han muerto en Daca a causa de la caída de la barandilla de una terrada en un edificio de siete plantas. Los tres han sido trasladados en estado crítico a un hospital, donde han fallecido.

Asimismo, una bebé de diez meses ha fallecido a causa del derrumbe de una pared en Narayanganj, parte de la aglomeración urbana de Daca, mientras que un niño de diez años ha muerto por el derrumbe de un balcón en Narsingdi, tal y como ha recogido el diario bangladeshí 'The Daily Star'. El seísmo ha causado además daños materiales de diversa consideración en la capital, según fotografías publicadas en redes sociales.