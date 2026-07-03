Mueren cuatro personas, entre ellas una niña, en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumi

Imagen de archivo de un bombero urcaniano apagando las llamas tras un incendio provocado por un ataque ruso. - Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas una niña de menos dos años, han muerto en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumi (noreste), según han denunciado las autoridades, un día después de la muerte de 30 personas en una oleada de bombardeos contra la capital del país, Kiev.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que un dron impactó en un edificio de apartamentos en la localidad de Romenska, causando "un gran incendio", antes de afirmar que los fallecidos son "dos mujeres, un anciano y una niña pequeña que aún no había cumplido los dos años".

Asimismo, ha especificado que otras tres personas han resultado heridas en el ataque. "Todas están recibiendo la atención médica necesaria", ha señalado Grigorov, quien ha resaltado que se trata de "una noche difícil" y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas mortales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas dos misiles y 105 drones contra el país, al tiempo que han puntualizado que uno de los proyectiles y 82 de los aparatos aéreos no tripulados han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado que un misil y 21 drones han impactado en 16 puntos del país, mientras que fragmentos de las interceptaciones han caído en otros cinco lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, antes de pedir a la población que "siga las normas de seguridad" ante la ofensiva rusa.