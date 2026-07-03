Ucrania aplaude que Youtube elimine vídeos que promueven la fabricación de drones rusos

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, interviene durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha aplaudido este viernes el paso de la plataforma digital Youtube para eliminar vídeos de blogueros que promueven Alabuga, un complejo industrial de fabricación de drones rusos, implicado en ataques contra civiles en Ucrania.

"Esta semana, YouTube ha confirmado oficialmente que, tras nuestra solicitud, ha completado la eliminación a nivel mundial de aproximadamente 600 vídeos que promocionaban Alabuga y difundían contenido de reclutamiento para la planta", ha indicado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que advierte de que el contenido se multiplicó al publicarse en cientos de canales que, en conjunto, sumaban más de 500 millones de suscriptores.

Según ha denunciado, Alabuga es un complejo industrial ruso sancionado internacionalmente y que "produce drones utilizados para matar a civiles ucranianos". "No tiene cabida en las plataformas globales de streaming. Acogemos con satisfacción esta decisión y agradecemos a Google su cooperación", ha señalado.

En todo caso, Sibiga ha pedido ir más allá de la eliminación de este contenido. "Ahora impulsaremos sanciones contra los blogueros que aceptaron pagos para promocionar a un fabricante de armas sancionado ante millones de espectadores", ha advertido, censurando que la promoción de esta entidad "no es una simple decisión editorial". "Tiene consecuencias", ha recalcado.

De esta forma, ha subrayado que otras grandes plataformas deben tomar ejemplo de este caso y "actuar con la misma determinación". "La campaña de reclutamiento sigue intentando operar simultáneamente en numerosos servicios. Seguimos dispuestos a colaborar con cualquier plataforma para detener la muerte de civiles ucranianos", ha sostenido.

La Zona Económica Especial de Alabuga, en la región rusa de Tartaristán, se ha convertido en un centro neurálgico para el ensamblaje de drones 'Shahed-136' de diseño iraní. El emplazamiento industrial se ha convertido en un objetivo de ataques aéreos de Ucrania.