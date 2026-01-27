Mueren cuatro personas por un incendio en una vivienda usada ilegalmente como hostal cerca de Moscú

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

Al menos cuatro personas han muerto este martes a causa de un incendio registrado en una vivienda privada usada de forma irregular como hostal cerca de la capital de Rusia, Moscú, según han confirmado las autoridades.

Fuentes de los servicios de emergencia citadas por la agencia rusa de noticias Interfax han señalado que el suceso ha tenido lugar en la localidad de Balashija, situada en la región de Moscú, antes de recalcar que "el edificio estaba siendo usado ilegalmente como un hostal".

Asimismo, han recalcado que los equipos de rescate han logrado rescatar a siete personas, entre ellas dos niños, mientras que han afirmado que los bomberos han logrado extinguir el incendio.

Los fallecidos serían todos ciudadanos cubanos, según fuentes de la agencia rusa de noticias TASS. "Hay una investigación en marcha para determinar cómo entraron a la vivienda", han dicho, al tiempo que han afirmado que el propietario del inmueble vive en la capital de Reino Unido, Londres.