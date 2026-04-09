Mueren doce personas, entre ellas varios niños, en un ataque con dron en la región sudanesa de Darfur

Archivo - Fotografía de archivo de daños en un edificio en la capital de Sudán, Jartum, a causa de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas, entre ellas varios niños, han muerto este jueves a causa de un ataque con dron achacado al Ejército de Sudán contra la localidad de Kutum, situada en Darfur Norte y bajo control de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según ha denunciado una organización local.

El Comité de Resistencia de Al Fasher ha afirmado que "un dron del Ejército" ha impactado cerca de una escuela femenina en el barrio de Salama, antes de recalcar que "los datos preliminares apuntan a doce muertos, entre ellos niños y niñas", sin que las Fuerzas Armadas se hayan pronunciado al respecto.

"Los ataques contra civiles son condenables en todos los casos. Condenamos este incidente en los términos más enérgicos, ya que es una violación flagrante de los valores humanitarios y del Derecho Internacional", ha apuntado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.