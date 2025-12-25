Mueren dos agentes de Tayikistán en un ataque de personas llegadas desde territorio de Afganistán

Archivo - Bandera de Tayikistán en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos miembros de las fuerzas de seguridad de Tayikistán han muerto en un ataque perpetrado por personas no identificadas desde territorio de Afganistán, según han denunciado este jueves las autoridades tayikas, en medio del aumento de la inseguridad en la zona, que Kabul ha prometido abordar.

El Comité Estatal de Seguridad Nacional tayiko ha señalado en un comunicado que el ataque fue perpetrado por "tres miembros de una organización terrorista" que se infiltraron en el país desde Afganistán, desatando unos combates que se saldaron con la muerte de los sospechosos después de ser localizados y negarse a entregarse a las fuerzas de seguridad.

"Planeaban llevar a cabo un ataque armado contra un puesto fronterizo", ha dicho, antes de resaltar que se trata del tercer incidente de este tipo durante un mes y criticar a las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras tomar el país en agosto de 2021 por "no cumplir sus obligaciones internacionales" a la hora de garantizar la seguridad en la frontera y "combatir a las organizaciones terroristas".

En este sentido, ha expresado su deseo de que "la cúpula del gobierno talibán se disculpe ante el pueblo de Tayikistán y adopte medidas efectivas adicionales para garantizar la seguridad en la frontera", antes de subrayar que las autoridades "seguirán defendiendo de forma decidida las fronteras del país" y "dando una respuesta decisiva a terroristas, contrabandistas y cualquier intento de violación de las frontera desde Afganistán".

"En estos momentos, la situación en la frontera estatal es de calma. La investigación sobre el incidente sigue en marcha", ha zanjado el organismo, según ha recogido la agencia estatal tayika de noticias, Khovar, sin que por ahora los talibán se hayan pronunciado y sin que haya reivindicación de la autoría del ataque.