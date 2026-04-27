Mueren dos estadounidenses en enfrentamientos entre el Ejército de Filipinas y rebeldes comunistas

Archivo - Imagen de archivo de miembros del Ejército de Filipinas durante unas maniobras. - Daniel Ceng Shou-Yi/Zuma Press W / Dpa - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han informado este lunes de que dos ciudadanos de origen estadounidense han muerto en el marco de una serie de enfrentamientos entre el Ejército y decenas de rebeldes comunistas en la provincia de Negros Occidental, situada en el centro del país.

La unidad del Ejército especializada en combates contra la insurgencia ha indicado que los dos estadounidenses se encontraban entre los 19 presuntos guerrilleros que ha muerto finalmente durante estos combates, registrados en la localidad de Toboso, según informaciones del diario 'The Philippine Star'.

Así, ha pedido a los estadounidenses de ascendencia filipina que eviten ser arrastrados a este tipo de actividades por parte de "grupos de extrema izquierda" que buscan apoyo a "actividades insurgentes" y apuestan por el reclutamiento por parte del Nuevo Ejército Popular, que alzó en armas en 1969 en una sublevación con ideas marxistas maoístas con el fin de tomar el poder. En 2020 las autoridades lo designaron como organización terrorista, pero un tribunal de Manila finalmente revocó la orden.

Ahora, varios grupos de defensa de los Derechos Humanos han pedido a las autoridades abrir una investigación independiente sobre este tipo de enfrentamientos al considerar que podrían estar registrándose víctimas civiles.

"Pedimos a la comunidad internacional supervisar este caso dado que no es un caso aislado sino que forma parte de un patrón continuo de abusos y violaciones", ha señalado el Sindicato Nacional de Abogados del Pueblo.

Los restos de los 19 supuestos insurgentes muertos en estos últimos combates han sido ya identificados y devueltos a sus respectivas familias, tal y como ha informado el Gobierno, que ha denunciado la presencia de "extranjeros" entre las filas de los rebeldes comunistas, lo que podría acarrear "consecuencias irreversibles".