Mueren dos militares de Israel por la explosión accidental de un dron en la Franja de Gaza

Archivo - Militares israelíes en una imagen de archivo en la Franja de Gaza. - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este viernes la muerte de dos de sus militares en un incidente registrado durante la jornada del jueves en la Franja de Gaza, suceso que habría implicado la explosión accidental de un dron que estaban operando en el enclave.

Así, ha señalado en un breve comunicado que los fallecidos son Nadav Kali, de 24 años, y Ofek Moalem, de 23, ambos "caídos en combate en la Franja de Gaza". "Sus familias han sido notificadas", ha manifestado, sin más detalles al respecto.

La investigación preliminar apunta a que ambos soldados, integrantes del 7007º Batallón de la Brigada Jerusalén, estaban operando drones 'Atalef' en el enclave palestino cuando uno de ellos impactó contra el puesto en el que se encontraban durante el despegue.

Los soldados se acercaron unos minutos después al lugar en el que se encontraba el aparato aéreo no tripulado, que estalló cuando intentaron manipularlo, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Ambos fueron trasladados a un hospital de Ascalón, donde se confirmó su fallecimiento.