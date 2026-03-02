Mueren dos palestinos en un ataque ejecutado por colonos israelíes al sur de Nablús, Cisjordania

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este lunes en un ataque perpetrado por colonos israelíes al sur de la ciudad de Nablús, en Cisjordania, en el marco del aumento de estos incidentes durante los últimos meses, que han dejado decenas de palestinos muertos.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que los fallecidos, identificados como Muhamad Taha Muamar, de 52 años, y Fahim Taha Muamar, de 48, han sido tiroteados por colonos en Qaryut.

Así, ha especificado que el primero ha recibido un disparo en la cabeza durante el ataque, mientras que el segundo ha sido tiroteado en la pelvis, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó a principios de enero que durante 2025 se había documentado la muerte de 240 palestinos, incluidos 55 niños, a manos de las fuerzas israelíes o los colonos. Estas cifras recogen 225 muertes por acciones del Ejército y la Policía, nueve en ataques de colonos y seis en los que "se desconoce si fueron asesinados por fuerzas o colonos israelíes".