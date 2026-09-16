Mueren dos palestinos, incluido un niño, en un ataque de Israel contra un campamento de desplazados en Gaza

Palestinos en una zona bombardeada el 16 de septiembre de 2026 por el Ejército de Israel en los alrededores de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niño, han muerto este miércoles a causa de un nuevo bombardeo ejecutado contra un campamento de desplazados situado en el centro de la Franja de Gaza,

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado una cafetería en el campamento de Al Bureij, matando a dos personas identificadas como Mohamed Eid abú al Saad, un adulto, y Udai Mohamed Ualid al Muridi, menor de edad, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado este mismo miércoles a más de 1.380 los muertos por ataques israelíes contra la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de cifrar en cerca de 73.800 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.