Mueren dos palestinos, incluido un niño, en un nuevo ataque perpetrado por colonos en Cisjordania

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, incluido un niño de trece años, han muerto este martes en un nuevo ataque armado perpetrado por colonos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala, según ha denunciado la Media Luna Roja Palestina.

El organismo ha señalado que los colonos han atacado una escuela en la localidad de Al Muqayir, antes de resaltar que los fallecidos son un estudiante de trece años y un hombre de 32 años. Asimismo, ha apuntado que otras cuatro personas han resultado heridas.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Maan, el menor muerto es Aus Hamdi al Nasan, mientras que el segundo fallecido es Yihad Marzuq abú Naim. El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el incidente.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.