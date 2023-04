Mueren dos palestinos tras ser tiroteados por el Ejército de Israel durante una operación en Nablús

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este lunes por disparos efectuados por el Ejército de Israel durante una operación en la ciudad cisjordana de Nablús (norte) que tenía como objetivo a varios sospechosos de dar apoyo al responsable de un ataque perpetrado el 25 de marzo en la localidad de Huwara que se saldó con dos militares heridos.

"Dos mártires asesinados a manos de la ocupación en Nablús", ha dicho el Ministerio de Sanidad palestino en un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook. Las víctimas habrían muerto en el hospital Rafidia, donde fueron trasladadas en estado grave.

El jefe del Departamento de Emergencias de la Media Luna Roja Palestina en Nablús, Ahmad Yibril, ha indicado que otros 55 palestinos han sido atendidos por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, mientras que un hombre ha resultado herido en un pie tras ser atacado por un perro de la Policía israelí.

Por su parte, el Ejército israelí ha señalado en su cuenta en la red social Twitter que la operación tuvo como objetivo arrestar a dos sospechosos a raíz de "información precisa de Inteligencia del Shin Bet" por presuntamente dar apoyo al responsable del citado ataque en Huwara.

"Durante la operación, los militares abrieron fuego contra hombres armados que dispararon contra ellos. Se confirmaron impactos", ha manifestado, antesde incidir en que durante la operación ha sido incautado equipamiento militar y armamento. Además, ha sido confiscado el vehículo desde el que supuestamente se llevó a cabo un ataque el 26 de febrero que se saldó con la muerte de dos israelíes.

Tras el ataque del 26 de febrero, cientos de colonos irrumpieron en Huwara, donde incendiaron decenas de viviendas y vehículos y agredieron a numerosos palestinos, unos incidentes que se saldaron con un muerto y alrededor de un centenar de heridos. Las autoridades israelíes imputaron la semana pasada por terrorismo a dos colonos por atacar con hachas a una familia palestina.

Después del asalto a Huwara, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió a los colonos que "no se tomen la justicia por su mano", si bien el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, abogó por "arrasar" la localidad cisjordana. "El Estado de Israel debería ser el que la arrasara, no personas privadas, Dios no lo quiera", resaltó. La ciudad ha sido escenario de dos ataques desde entonces que se han saldado con tres israelíes heridos.