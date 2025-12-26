Mueren dos personas en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos en el norte de Israel

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Al menos dos personas han muerto este viernes en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos del norte de Israel, tras lo que el sospechoso ha sido tiroteado por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en Telegram que una de las víctimas es un hombre de 68 años que habría sido atropellado y una adolescente de 18 años que fue apuñalada en una parada de autobús.

La Policía de Israel ha apuntado que el asaltante ha sido "neutralizado" por una persona armada que abrió fuego contra él y ha resaltado que se trataría de un ataque en varios puntos que empezó en Beit Shean, cerca de la frontera con Cisjordania, y terminó en un cruce cerca de Afula, donde fue tiroteado.

El jefe de la Policía israelí, Danny Levy, ha subrayado en declaraciones a la prensa que se trata de "un incidente muy grave" y ha dado las gracias al "oficial de seguridad" que tiroteó al asaltante, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"El incidente ha terminado, el terrorista fue neutralizado. Seguimos operando en lo relativo al terrorista y su familia, investigando los hechos junto al Shin Bet y otros oficiales de seguridad", ha manifestado, en referencia a las pesquisas sobre la identidad y residencia del atacante.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado que ha dado orden al Ejército par que actúe "con fuerza y de forma inmediata" en la ciudad cisjordana de Qabatiya, donde residiría el sospechoso, según un comunicado facilitado por su oficina.

Así, ha destacado que las fuerzas de seguridad trabajarán para "ubicar y detener a cualquier terrorista y golpear la infraestructura terrorista en la localidad". "Cualquiera que apoye o respalde el terrorismo pagará un alto precio", ha advertido.

El Ejército ha recalcado en un comunicado que el sospechoso e "un residente ilegal" que "entró a territorio israelí hace varios días", antes de afirmar que está ya reforzando su presencia en la zona fronteriza con Cisjordania de cara a lanzar "una operación" en Qabatiya.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado el "horrible" incidente, que ha tildado de "ataque terrorista combinado" perpetrado por "un despreciable terrorista", al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Israel está comprometido con reforzar y fortalecer esta complicada frontera y, por supuesto, incrementar la respuesta de seguridad en la zona para garantizar la seguridad total de los residentes", ha apostillado, según un comunicado publicado por su oficina.