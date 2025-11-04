Mueren dos personas en un ataque de las fuerzas rusas sobre una localidad en la provincia de Dnipropetrovsk

Archivo - Un bombero inspecciona un edificio golpeado por un dron ruso, en Pavlogrado, provincia de Dnipropetrovsk (este de Ucrania). - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en esta ocasión en la localidad de Pokrovske.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, ha contado en Telegram que el ataque ha caído durante la tarde de este lunes, destruyendo decenas de establecimientos y provocando un incendio que ha podido ser ya sofocado.

Las fuerzas rusas han provocado "disturbios" en la comunidad de Petropávlivka, según ha contado Haivanenko, que ha denunciado el uso de bombarderos y drones. "Ocuparon una casa particular y golpearon a personas. Destruyeron propiedades y coches", ha relatado.

Haivanenko se ha referido a las acciones de las fuerzas de Moscú sobre otras localidades en las últimas horas, como en Mikolaiv, en el distrito de Sinélnikove, donde en la víspera murió una persona y otra nueve resultaron heridas por drones rusos, así como en Níkopol. "El enemigo no deja en paz a la región", ha lamentado.