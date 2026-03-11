Mueren dos personas en un ataque de Ucrania contra una zona ocupada por Rusia en Zaporiyia

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la zona de la provincia ucraniana de Zaporiyia ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de Zaporiyia, Yevhen Balitski, ha indicado que "dos hombres han muerto en un ataque de un dron enemigo contra un vehículo civil que se dirigía a la localidad de Vasilievka".

"Ofrezco mis más profundas y sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", ha manifestado en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde ha alertado a la población de que "sigue existiendo el riesgo de nuevos ataques".

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia --parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.