Archivo - Ambulancias en Briansk, Rusia - GOBIERNO DE BRIANSK - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas ha muerto este lunes a causa de varios ataques con drones ejecutados por el Ejército ucraniano contra sendas regiones rusas, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada por la invasión de Ucrania ordenada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha detallado que una de las víctimas mortales es un hombre de 65 años residente en la localidad de Brajlov, antes de denunciar "un ataque bárbaro por parte de un dron ucraniano" en el lugar, situado en el distrito de Klimovski.

"Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, antes de especificar que los sistemas de defensa antiaérea desplegados en la región han destruido nueve drones en esta zona de Rusia durante las últimas 24 horas.

Asimismo, el gobernador de Perm, Dimitri Majonin, ha señalado que una segunda persona ha muerto a causa de un ataque con drones contra "una instalación industrial", suceso que deja además dos heridos por metralla. "Los servicios de emergencia trabajan en el lugar", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado que durante la noche del domingo y la madrugada del lunes han sido derribados 192 drones ucranianos en varias regiones del país, así como sobre la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, un paso no reconocido por la comunidad internacional.