Mueren en el mar 22 migrantes tras seis días de esfuerzos para alcanzar las costas de Creta (Grecia)

Archivo - Imagen de archivo de una barcaza de migrantes rumbo a un puerto de Grecia - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 migrantes han muerto durante un trágico trayecto para alcanzar las costas del sur de Grecia, según han informado los guardacostas griegos sobre un incidente que ha terminado con 24 supervivientes y dos detenidos de nacionalidad sudanesa.

Los migrantes perecieron durante un esfuerzo final de seis días para alcanzar las costas de Creta y sus cuerpos fueron arrojados gradualmente al mar, según el relato de los 24 supervivientes, finalmente rescatados en estado extremadamente grave por un buque de la misión Frontex de la Unión Europea que navegaba por la zona.

Los dos sudaneses han sido identificados como dos hombres de 19 y 21 años que han prestado declaración este sábado ante la Fiscalía de Heraclión y comparecerán el lunes ante el tribunal para responder por los cargos de entrada ilegal y homicidio por negligencia.

Según la radiotelevisión estatal griega ERT, la embarcación posiblemente zarpó junto con otras embarcaciones desde la costa de Tobruk, Libia, antes de perder el rumbo, lo que provocó que permanecieran en el mar durante seis días en condiciones climáticas adversas y sin provisiones.