Trump plantea retirar su apoyo a la OTAN: "¿Por qué estar ahí para ellos si ellos no está para nosotros?"

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido este viernes que Estados Unidos podría retirar su apoyo a la OTAN y ha recriminado a la Alianza que "no ha estado ahí" para respaldar a Washington en su ofensiva contra Irán, pese a los "cientos de miles de millones de dólares al año" que la Casa Blanca invierte en esta organización.

"La OTAN no estuvo ahí para nosotros. Les enviamos miles de millones de dólares cada año para protegerlos. Siempre habríamos estado ahí para ellos. Pero, a juzgar por sus acciones, supongo que no tenemos por qué estarlo, ¿verdad? ¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?", ha espetado el mandatario durante una comparecencia pública.

Trump ha tildado de "error terrible" la negativa de la organización a suministrar armamento militar para su uso en Oriente Próximo, criticando que "no quiso ni siquiera reconocer lo que (EEUU e Israel) estábamos haciendo por el mundo y enfrentándonos a Irán". "Creo que fue un error tremendo cuando la OTAN simplemente no estuvo ahí. Simplemente no estuvo ahí", ha insistido, subrayando la grandeza del Ejército estadounidense. "No pensé que hubiera un gran riesgo", ha agregado.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump arremetiera nuevamente este jueves contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo en el contexto de la guerra lanzada contra Irán hace casi un mes, a los que advirtió de que Washington "no olvidará" esta falta de implicación.

En este sentido, reiteró que Washington en realidad "no necesita nada de la OTAN", aunque lanzó una advertencia apuntando que "nunca olvidará este momento tan importante en el tiempo".