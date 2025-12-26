Mueren más de 15 personas en un ataque con drones contra una ciudad controlada por las RSF en el oeste de Sudán

Archivo - Una mujer en un campamento de desplazados internos cerca de Nyala, en Darfur Sur, Sudán (archivo) - Europa Press/Contacto/Gregg Brekke - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas han muerto este viernes en un ataque perpetrado por drones contra la capital del estado sudanés de Darfur Occidental (oeste), Geneina, bajo control de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde noviembre de 2023, en el marco de la guerra desatada en abril de ese año en el país africano.

La administración instaurada por las RSF en Darfur Occidental ha afirmado que el ataque ha alcanzado dos puntos de la ciudad, situada cerca de la frontera con Chad, dejando al menos 17 muertos y varios heridos, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

Así, ha detallado que un primer ataque contra una estación hídrica en Ardamata ha causado siete muertos, mientras que otros diez lo han hecho en otro bombardeo contra un vehículo que trasladaba a pacientes al Hospital de Geneina, sin que las Fuerzas Armadas sudanesas se hayan pronunciado al respecto.

Los ataques han llegado después de que las RSF anunciaran el miércoles la toma de otras dos localidades en el estado de Darfur Norte, en el marco de sus avances en la zona, representados en la toma a finales de octubre de la capital regional, El Fasher, donde el grupo perpetró atrocidades como ejecuciones, secuestros y violaciones.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.