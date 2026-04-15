Mueren más de 20 personas por el hundimiento de una embarcación en el lago Tanganica, en RDC

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 personas han muerto a causa del hundimiento de una embarcación en el lago Tanganica, en el sureste de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades del país africano.

El Ministerio de Transportes congoleño ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el suceso tuvo lugar el lunes y ha apuntado que la embarcación salió de "un puerto clandestino" en Kasama, antes de agregar que se habría hundido por "violentos vientos y una sobrecarga".

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha anunciado la presentación de una demanda ante los tribunales para que los responsables respondan por sus actos, al tiempo que ha reclamado que se cumplen las medidas de seguridad en la navegación.

El lago Tanganica, situado en la frontera entre Burundi, RDC, Tanzania y Zambia, es el más profundo del continente. La zona registra un importante tráfico de barcos y otras embarcaciones para el traslado de personas y mercancías entre ambas orillas.

El suceso ha tenido lugar días después de la muerte de más de 20 personas a causa del hundimiento de una embarcación en el lago Kivu, en el este de RDC, un suceso achacado a la sobrecarga y las corrientes registradas en la zona.

Las embarcaciones como las siniestradas son empleadas de manera habitual como medio de transporte. Los incidentes de este tipo son relativamente frecuentes en lagos y ríos de RDC, donde tiene una gran importancia el transporte lacustre y fluvial.