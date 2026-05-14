Mueren más de 60 personas en enfrentamientos en un bastión de un grupo rebelde aliado con las paramilitares RSF

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 60 personas, incluidos nueve niños, han muerto en las últimas horas en enfrentamientos registrados en la ciudad sudanesa de Kauda, un bastión del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y aliado de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

La organización civil Sudan Doctors Network ha indicado que "más de 61 personas han muerto en la ciudad de Kauda, incluidos nueve niños y cinco mujeres, en enfrentamientos de tipo tribal entre fuerzas leales a Abdelaziz al Hilu y la tribu otoro, según testimonios de los supervivientes", antes de denunciar "el peligroso aumento de las violaciones contra civiles durante las últimas dos semanas" en la localidad y sus alrededores, en la región de Kordofán Sur (sur).

"Estas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, matanzas, quema de viviendas y tiendas, y saqueos, supuestamente llevados a cabo por fuerzas afiliadas al SPLM/N-Al Hilu", ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales, antes de recalcar que "los testimonios obtenidos indican que las zonas de los otoros son escenario de horribles violaciones contra sus habitantes".

Así, ha alertado de que estos incidentes tienen lugares "ante la falta de corredores seguros para evacuar a los heridos o entregar ayuda humanitaria", algo que "ha empeorado gravemente la situación humanitaria y sanitaria". La organización ha reseñado que el grupo de Al Hilu "es totalmente responsable de las violaciones cometidas contra civiles en Kauda y sus alrededores" y ha pedido una "inmediata intervención internacional" para proteger a los civiles.

El grupo rebelde, activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur, se ha sumado a la guerra en Sudán del lado de las RSF y ha participado en ofensivas conjuntas con los paramilitares en estas zonas del sur del país africano, también en áreas situadas cerca de la frontera con Etiopía.

La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.