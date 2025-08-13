Mueren al menos 20 migrantes por un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

Archivo - Llegada de migrantes a la isla italiana de Lampedusa - Europa Press/Contacto/Orietta Scardino - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 migrantes han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según las primeras informaciones, que dan cuenta también de entre 15 y 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria.

El suceso ha tenido lugar unas 13 millas al suroeste de Lampedusa. La embarcación volcó antes de que pudiesen llegar los servicios de rescate, que sólo pudieron rescatar a 60 de las personas que viajaban a bordo, informa la agencia de noticias AdnKronos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado por boca de un portavoz, Filippo Ungaro, su "profunda angustia" por este "enésimo naufragio". La organización, que ha comenzado a brindar ayuda a los supervivientes, ha llamado a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

Sólo en lo que va de año, unos 675 migrantes y refugiados han perecido en aguas del Mediterráneo central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que no tienen en cuenta este último hundimiento.