Mueren al menos seis marineros en un ataque ruso contra un buque mercante en el mar Negro

Archivo - Un buque carguero en aguas del mar Negro frente a Odesa, Ucrania - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok - Archivo
Las autoridades ucranianas informan de dos heridos y cuatro desaparecidos de una tripulación mayoritariamente siria e india
Otro bombardeo ruso en Zaporiyia, en el este de Ucrania, deja dos muertos y más de 40 heridos
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Al menos seis tripulantes de un buque mercante que navegaba por el mar Negro han muerto, otros dos han resultado heridos y cuatro más permanecen desaparecidos tras un ataque ruso contra el navío cuando se encontraba próximo a la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania.
"Los ocupantes rusos han lanzado tres misiles de crucero Kh-59/Kh-69 contra el buque de carga civil Golden Leo (bandera de Guinea-Bissau, armador turco), que en el momento del ataque se dirigía a la salida de la zona de combate con un cargamento de grano", ha denunciado la Armada de Ucrania en redes sociales.
Al hilo, el brazo naval de las fuerzas ucranianas ha precisado que "el impacto se produjo en la zona de estribor de la superestructura, provocando un incendio a bordo".
"Este es otro ataque ruso selectivo contra una embarcación civil desarmada con bandera extranjera que no representaba ninguna amenaza militar", ha declarado la Armada ucraniana, tachando la acción atribuida a las fuerzas rusas como "un acto de terror contra la navegación pacífica y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".
Si bien la fuerza naval de Kiev avanzaba un balance de cinco víctimas mortales y cinco desaparecidos, el ministro de Reconstrucción, Infraestructura y Transporte de Ucrania, Mikola Kalashnik, ha actualizado las cifras poco después, denunciando el mismo ataque.
"Ocho tripulantes han sido rescatados. Dos de ellos han resultado heridos. Lamentablemente, hasta el momento se confirma el fallecimiento de seis marineros y la desaparición de cuatro más", ha informado el ministro, que ha subrayado que "la operación de búsqueda y rescate continúa".
Situando el bombardeo "cerca de Odesa", Kalashnik ha señalado que, además de bandera de Guinea Bissau, el buque portaba una tripulación mayoritariamente extranjera. "A bordo viajaban 18 personas: 17 ciudadanos de Siria e India, además de un piloto ucraniano", ha detallado.
"Este es otro crimen de guerra cometido por Rusia y un duro golpe para la seguridad del transporte marítimo internacional y la seguridad alimentaria mundial", ha denunciado antes de enviar sus condolencias a las familias de los fallecidos.
DOS MUERTOS Y MÁS DE 40 HERIDOS EN ZAPORIYIA
Paralelamente, el gobernador de Zaporiyia --este de Ucrania--, Ivan Fedorov, ha informado en sus redes de un nuevo ataque ruso en la homónima capital regional en el que han muerto dos personas y más de 40 han resultado heridas, incluidos cinco niños.
"En este momento, 41 personas necesitan asistencia médica. Lamentablemente, dos personas han fallecido", ha lamentado el dirigente regional tras informar, con un balance menor de heridos, de que cinco niños se encontraban entre los mismos.
Lo ha hecho tras detallar que "bombas guiadas rusas han destruido dos plantas de un edificio de cinco pisos y han dañado ventanas y balcones en un edificio de nueve pisos", además de provocar un incendio en un centro de logística.
"Todos los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para brindar asistencia a quienes la necesiten", ha subrayado.