Rusia expulsa a un agregado militar italiano y su colaborador en represalia por una acción similar de Roma

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/STEFANO CAROFEI

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la expulsión de un agregado militar italiano y de uno de sus colaboradores, según ha denunciado el Ministerio de Exteriores italiano, que achaca la medida a una represalia por una acción similar por parte de Roma.

"La Federación rusa ha expulsado, sin motivo, al agregado militar italiano en Moscú junto con uno de sus colaboradores. Se trata de un acto de represalia evidente en respuesta a la expulsión de Italia de dos agregados militares rusos, quienes sí fueron sorprendidos 'in fraganti' mientras llevaban a cabo actividades de espionaje en perjuicio de nuestra seguridad nacional", ha indicado el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en redes sociales.

Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores de Italia anunciara el pasado 9 de julio la expulsión de dos agregados militares rusos de su Embajada en Roma --Ivan Gorbachev y Mijail Astajov-- "por actividades de espionaje" tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Roma.

Las autoridades italianas dieron 72 horas a los agregados militares para abandonar el país. En respuesta, la cartera de Exteriores de Rusia anunció que tomarían medidas tras la expulsión de los dos diplomáticos rusos.