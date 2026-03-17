Mueren ocho personas por el derrumbe de un tejado durante una entrega de ayudas en efectivo en Pakistán

Archivo - Ambulancia en la capital de Pakistán, Islamabad (archivo) - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho mujeres han muerto y más de 80 han resultado heridas a causa del derrumbe del tejado de una tienda en la localidad paquistaní de Rahim Yar Jan, en el estado de Punyab, durante un programa de entregas de ayuda en efectivo de cara al Eid al Fitr, la principal festividad del mes de Ramadán, según han confirmado las autoridades.

El jefe de la Policía de Rahim Yar Jan, Irfan Samo, ha apuntado que el suceso ha tenido lugar cuando estas personas se habían reunido en el marcado para obtener estas ayudas, antes de especificar que el tejado se habría hundido a causa del peso de las personas subidas a él después de que el dueño de la tienda pidiera que subieran debido a que las dependencias estaban abarrotadas, según ha informado la cadena de televisión Geo TV.

Los equipos de rescate han recuperado hasta ahora ocho cadáveres en la zona, mientras que varias de las heridas sufren diversas fracturas. Algunos de los heridos están ingresados en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ya ha expresado su pesar por lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, al tiempo que ha reclamado una investigación sobre el incidente. La ministra principal de Punyab, Maryam Nawaz Sharif, ha expresado igualmente sus condolencias y ha pedido un informe exhaustivo sobre las causas del suceso.