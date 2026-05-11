Mueren once personas tras caer un vehículo de transporte de personas por un puente en el sur de Nigeria

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto después de que un vehículo de transporte de personas cayera desde un puente en una carretera que conecta con la ciudad nigeriana de Lagos --situada en el sur y la más poblada del país--, según han confirmado las autoridades.

El comandante del sector de Ogun del Organismo Federal de Seguridad en las Carreteras, Oludare Ogunjobi, ha afirmado que el suceso ha tenido lugar en la autovía entre Lagos y Abeoukuta, un incidente que ha achacado a la posibilidad de que el conductor estuviera bajo la influencia del alcohol.

Ogunjobi ha explicado que todos los ocupantes del vehículo quedaron atrapados en su interior tras el impacto, lo que impidió cualquier posible escape, antes de afirmar que las víctimas son diez hombres y una mujer, tal y como ha recogido el diario nigeriano 'The Premium Times'.

En este sentido, ha resaltado que los equipos de emergencia han logrado excarcelar ya todos los cadáveres y trasladarlos a un hospital, al tiempo que ha pedido a los conductores que tengan cuidado en la carretera, especialmente en desplazamientos nocturnos y con escasa visibilidad.