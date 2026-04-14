Mueren tres personas en un ataque armado en el interior de una mezquita en el norte de Afganistán

Archivo - Miembros de los talibán hacen guardia en un puesto de control en Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un ataque armado perpetrado en el interior de una mezquita en la provincia afgana de Baglan (norte), según han confirmado las autoridades, que han apuntado a una supuesta disputa familiar como motivo del incidente.

La Policía provincial ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los agentes han detenido a dos personas por su presunta responsabilidad en el ataque, ejecutado dentro de una mezquita en Chokak, en el distrito de Jinjan.

Así, ha resaltado que "las informaciones preliminares apuntan a que el incidente se debe a una disputa familiar en un caso de honor". "Al parecer, hace unos días un familiar de las víctimas, bajo custodia policial, ayudó a escapar de su hogar a una mujer casada", ha manifestado.

La Policía ha apuntado que "los hermanos y el padre de la mujer que recibió ayuda para escapar" serían los sospechosos de haber estado detrás del ataque, ejecutado durante los rezos de la tarde y que habría tenido como objetivo a miembros de una segunda familia.